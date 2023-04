Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht - Wertgegenstände gestohlen

Minden (ots)

Wegen einer Raubstraftat ist die Polizei am Dienstagabend zum Weserglacis gerufen worden.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sich ein 28-jähriger Lübbecker gemeinsam mit einem Bekannten gegen 18.30 Uhr an der Fußgängerbrücke am Schwanenteich in Nähe des Kriegerdenkmals aufgehalten, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem bisher unbekannten Mann kam. Im Zuge dessen zückte der Unbekannte offenbar ein Reizgas und sprühte dieses in das Gesicht des Lübbeckers. Anschließend entwendete der Kriminelle eine Armbanduhr sowie Bargeld und flüchtete über den dortigen Bachlauf. Dabei stürzte er in das Wasser, konnte jedoch anschließend seine Flucht mit einem Fahrrad über die Glacisbrücke in Richtung Kanzlers Weide fortsetzen. Der 28-jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum Minden gebracht, die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Der Täter trug eine dunkle Kurzhaarfrisur und während des Raubes eine helle Jeans und eine helle Daunenjacke. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise und fragen: Wem ist der durch den Sturz ins Wasser vermeintlich durchnässte Mann zur Tatzeit aufgefallen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

