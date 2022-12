Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Zigarettenautomat Aufbrecher (30.12.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Zwei Passanten haben am Freitagmorgen gegen 1 Uhr einen Aufbruch an einem Zigarettenautomaten in der Enzstraße vereitelt. Sie beobachteten einen Mann, der sich mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Als der Unbekannte die beiden Zeugen bemerkte, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt, der Polizei liegt nur eine vage Beschreibung des Täters vor. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell