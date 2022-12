Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kanzleistraße- ein leicht verletzte Radfahrer

Konstanz (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, auf der Kanzleistraße ereignete. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war auf der Kanzleistraße unterwegs und bog nach rechts in die Hussenstraße ein, um weiter in Richtung Obermarkt zu fahren. Hierbei streifte der Mercedesfahrer einen 61-jährigen Radfahrer, der auf der Hussenstraße in Richtung Münsterplatz fuhr. Durch den Streifvorgang verletzte sich der Radfahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Weder am Mercedes noch am Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell