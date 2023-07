Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub auf Tipico-Spielhalle in Bottrop

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, 16.07.2023, um 22:30 Uhr, betrat ein maskierter Einzeltäter die Tipico-Spielhalle in Bottrop an der Horster Straße 390 und begab sich zur Aufsicht. Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe bedrohte er die 23jährige Aufsicht und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Die Mitarbeiterin händigte dem Täter Bargeld aus, das der Täter in eine mitgeführte schwarze Sporttasche legte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird von der Mitarbeiterin wie folgt beschrieben:

- männliche Person - ca. 1,70m - 1,75m groß - ca. 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - braune Augen - schwarze Oberbekleidung - dunkelblaue Kapuzenjacke - schwarze Turnschuhe - war bei Tatausführung mit einem blauen Halstuch vermummt - trug bei Tatausführung schwarze Handschuhe - mit schwarzer Pistole bewaffnet - führte eine schwarze Sporttasche mit sich - sprach "gutes Deutsch"

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Die Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt.

Zeugenaufruf:

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 mit der Polizei Recklinghausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell