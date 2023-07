Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen

Bottrop:

Auf der Gladbecker Straße wurde zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Schmuck. Eine Zeugin hatte eine Jugendliche im Treppenhaus bemerkt, die ihr verdächtig vorkam. Sie wurde wie folgt beschrieben: etwa 14 Jahre alt, dunkle Haare zum Dutt hochgesteckt, rosa Kleidung. Ob sie tatsächlich etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte, ist unklar. Wer weitere Angaben zu der Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (Tel. 0800/2361 111) zu melden.

Castrop-Rauxel:

Auf der Ickerner Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (zwischen 19 Uhr und 3.50 Uhr) in eine Bäckerei eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und brachen dann die Kasse auf. Mit dem gestohlenem Bargeld aus der Kasse flüchteten die Täter danach in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick:

In der Nacht zu Freitag wurde bei einer Tankstelle auf der Brechtstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten gegen 3.30 Uhr - offenbar mit einem Fahrradständer - eine Glasscheibe und verschafften sich so Zutritt, gleichzeitig wurde auch der Alarm ausgelöst. Die Täter flüchtetet zu Fuß. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Tabakwaren gestohlen. Auf einer Videoaufzeichnung sind drei Täter zu sehen. Beschreibung: 1) männlich, ca. 1,80m groß, schlank, dunkler Hoodie, weiße Turnschuhe 2) männlich, ca. 1,80m groß, schlank, dunkler Hoodie, dunkle Hose 3) männlich, "eher klein", graue Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen, die rund um die Tankstelle Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Waltrop:

Zwischen Donnerstabend und Freitagmorgen sind unbekannte Täter in ein Restaurant auf der Dortmunder Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Hintertür auf und brachen unter anderem die Kassenschublade auf. Aus einem Schrank wurden außerdem Kellner-Portemonnaies geholt und daraus Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch und/oder zu Tatverdächtigen machen können.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

