Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Alleinunfall mit drei beschädigten Autos

Recklinghausen (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger Castroper war um 23.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Berliner Platz unterwegs und kam plötzlich, aus bislang ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem auf dem Parkstreifen stehenden Wagen, den er noch auf einen weiteren geparkten Pkw aufschob. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus weiter in Augenschein genommen wurden. Das Fahrzeug des 19-Jährigen sowie ein geparkter Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 16.000 Euro. Der genaue Unfallort liegt ungefähr in Höhe der Straße "In d. Fettweide".

