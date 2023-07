Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auseinandersetzung auf der Horster Straße

Recklinghausen (ots)

Der Polizei wurde am Donnerstagabend eine Schlägerei auf der Horster Straße in Brauck gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 20.45 Uhr vier männliche Personen auf einen 26-Jährigen aus Gladbeck losgegangen. Wenig später kam ein 51-jähriger Familienangehöriger des jungen Mannes dazu - und griff ein. Als die Polizei erschien, waren die Tatverdächtigen (im Alter zwischen 10 und 19 Jahren aus Gladbeck) bereits mit einem Auto geflüchtet. Dabei sollen sie auch über Gehwege gefahren sein, so dass unbeteiligte Personen gefährdet wurden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte es bereits im Vorfeld Streit zwischen den Beteiligten gegeben. Weil sich der 51-Jährige gegenüber der Polizei aggressiv und beleidigend verhielt, musste er ins Gewahrsam gebracht werden. Wegen des Verdachts auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum wurde ihm außerdem Blut abgenommen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

