Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Wasserwerker-Trick im letzten Moment aufgefallen

Recklinghausen (ots)

Eine Bottroperin wäre am Donnerstagmittag beinahe auf einen Betrüger hereingefallen. Die Frau ließ den vermeintlichen Wasserwerker gegen 12.10 Uhr ins Haus an der Schulstraße, nachdem dieser angegeben hatte, er müsse den Wasserdruck überprüfen. Er beauftragte außerdem die Bottroperin, das Wasser in der Küche aufzudrehen. Dabei bemerkte sie allerdings, dass der vermeintliche Wasserwerker gerade ihre Schränke im Schlafzimmer durchsuchte. Als sie den Mann ansprach, flüchtete er - ohne Beute - aus dem Haus. Der falsche Wasserwerker wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, ca. 75 Kilo schwer, schlanke Statur, schwarze kurze Haare. Trug einen blauen Adidas-Anzug mit weißen Streifen. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Um sich vor Betrügern zu schützen, lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen ins Haus. Das gilt auch für Handwerker, die nicht offiziell angekündigt wurden oder die sie nicht selbst bestellt haben. Weitere Tipps, wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor Betrügern schützen können, steht hier zum Nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell