Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In einer Kleingartenanlage an der Buchenhöfe brachen unbekannte Täter eine Gartenlaube auf und entwendeten einige Gegenstände. Im Weiteren öffneten sie einen freistehenden Metallschrank gewaltsam, entwendete nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Am Berliner Platz verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zu Donnerstag (03.50 Uhr) Zugang zu einem Geschäft, indem er die Eingangstür einschlug. Er entwendete diverse Parfümflaschen und flüchtete in Richtung Ludwigstraße. Täterbeschreibung: 25-30-Jähriger, schlank, kurzen dunkle Haare, kurze dunkle Hose, helles Shirt, helle Basecap. Er war auf einem weißen Fahrrad unterwegs.

Herten

Unbekannte hebelten ein Fenster eines Containers auf und entwendeten aus dem Inneren ein E-Bike. Der Container steht auf dem Gelände einer Firma an der Schlägel-und-Eisen-Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder verdächtigen Feststellungen machen können. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen.

Marl

Zwei Fensterbänke aus Kupfer nahmen bislang unbekannte Täter an sich und flüchteten damit unerkannt. Der gewählte Tatort war eine Trauerhalle am Bachackerweg. Die Diebe waren in der Zeit von Dienstag (18 Uhr) bis Mittwoch (18.30 Uhr) tätig.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei: - Notieren Sie sich grundsätzlich die Individualnummern von z.B. technischen Geräten oder die Fahrradrahmennummer ihres Fahrrads, damit die Gegenstände im Falle eines Diebstahls von der Polizei ausgeschrieben werden können. - Fertigen und speichern Sie Fotos von Ihren Sachen/Fahrrädern. Diese können ebenfalls bei einer Suche oder nachträglichen Zuordnung helfen. - Besondere Auffälligkeiten, individuelle Markierungen oder Aufkleber können ebenfalls helfen, gestohlene Gegenstände ihrem Besitzer wieder zuzuordnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell