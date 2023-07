Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Oer-Erkenschwick: "Wir benötigen eine Kaution, um Ihren Sohn aus der U-Haft entlassen zu können."

Recklinghausen (ots)

Eine Frau aus Oer-Erkenschwick erhielt am Mittwoch genau diese Nachricht, als sie mittags an ihr Telefon ging. Die falsche Polizeibeamtin und der ebenso falsche Staatsanwalt brachten die Seniorin dazu, zur Bank zu fahren, um Geld abzuheben und es anschließend, gegen 14.50 Uhr, an einem öffentlichen Platz an einen fremden Mann zu übergeben. Als Übergabeort war der Europaplatz in Castrop-Rauxel verabredet worden. Nach der Geldübergabe sagte man ihr, dass sie ihren Sohn in Recklinghausen aus dem Krankenhaus abholen könne. Dort angekommen teilten ihr Mitarbeiter des Krankenhauses jedoch mit, dass dies eine falsche Information gewesen sein muss. Sie nahm Kontakt zu ihrem Sohn auf und klärte so den Schwindel auf. Anschließend suchte sie eine Polizeidienststelle auf, um die Sache zu Anzeige zu bringen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70-1,75m groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, sprach Deutsch mit Akzent.

Wer den Mann oder etwas Verdächtiges am Europaplatz in Castrop-Rauxel beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kripo - Tel. 0800 2361 111.

Leider suchte die Frau den direkten Kontakt zu ihrem Sohn zu spät. Die Polizei rät, so zeitnah wie möglich den Kontakt zu den angeblich verletzten oder inhaftierten Verwandten zu suchen. Rufen Sie auch immer die altbekannten Nummern an. Wählen Sie keine angeblich neuvergebenen oder von den Betrügern genannten Rufnummern, weil diese - aus welchen Gründen auch immer - hatten geändert werden müssen.

Insofern Sie den Verdacht haben, Opfer eines solchen Betrugsversuchs zu sein, können Sie sich jederzeit (24/7) an die Polizei wenden. Die Kolleginnen und Kollegen in den örtlichen Wachen oder auf der Leitstelle kennen die Tricks der Betrüger und helfen Ihnen gerne herauszufinden, ob Sie einem Betrüger aufgesessen sind. Hierzu können Sie auch die 110 wählen.

Weitere Infos und wie Sie sich und andere vor Betrügern schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

