POL-RE: Gladbeck:Flüchtiger Lkw-Fahrer nach Unfall mit Verletzten gesucht

Bei einem Unfall auf der Beisenstraße am Dienstag (ca. 20.30 Uhr) erlitten zwei Bottroper (28,29) leichte Verletzungen, als sie einem Autofahrer von hinten aufgefahren waren. Der Autofahrer, ein 53-jähriger Gladbecker hatte zuvor stark bremsen müssen, weil ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer plötzlich vor ihm die Fahrspur wechselte, um auf die A2 in Richtung Oberhausen zu fahren. Die zwei Leichtkraftradfahrer konnten einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern, fuhren auf und stürzten. Rettungskräfte waren ebenfalls zur Versorgung der Verletzten vor Ort. Sie brachten den 29-Jährigen in ein Krankenhausen. Beide Leichtkrafträder waren nicht mehr fahrbereit. Ein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zudem hatte es in Folge des Unfalls Benzin verloren. Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Der entstandene Gesamtsachschaden wird aktuell auf 1.200 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Beisenstraße in südlicher Fahrtrichtung gesperrt.

Der unbekannte Lkw-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: 65-70 Jahre alt, Halbglatze mit weißen kurzen Haaren, schlankes Gesicht, Brille.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden

