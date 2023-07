POL-RE: Gladbeck: Mann auf E-Scooter angefahren

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Freitag (12 Uhr) bis Montag (14 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Bürgertreffs an der Barkenberger Allee ein. Hierzu hebelten sie eine Balkontür auf. Im Inneren durchsuchten sie vornehmlich das Büro. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

