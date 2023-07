Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Straße In der Kemnade wurde am Dienstag - tagsüber - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster auf und verschafften sich so Zugang. Die Einbrecher durchsuchten das Schlafzimmer und erbeuteten eine Schmuckschatulle (mit Schmuck) und ein Portemonnaie mit Bargeld. Geflüchtet sind die Täter durch die Terassentür.

Zwischen dem späten Dienstagvormittag und dem frühen Abend sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Lindenstraße eingebrochen. Wie sie ins Treppenhaus gelangten, ist unklar. Von dort wurde dann die Wohnungstür aufgehebelt und offenbar gezielt das Schlafzimmer durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Recklinghausen:

Am Dienstag - zwischen Mittags und dem frühen Abend - wurde auf der Straße Drissenplatz in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem die Wohnungstür aufgehebelt war, wurde die Wohnung durchsucht. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Auf der Weißenburgstraße sind unbekannte Täter am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie schlugen zwischen dem späteren Nachmittag und dem späten Abend zwei Fensterscheiben ein, um ins Haus zu gelangen. Danach durchsuchten die Täter verschiedene Räume und flüchteten offenbar durch ein Fenster nach draußen. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell