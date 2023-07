Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Oer-Erkenschwick: Suche nach Unfallverursachern

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Am Dienstag hinterließ ein unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an einem geparkten Pkw, bevor er sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, von dort entfernte. Der geparkte Wagen stand zwischen 9 Uhr und 9.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Krumme Meer. Fremdlack konnte an dem beschädigten Fahrzeug gesichert werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Oer-Erkenschwick

Einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Wagen, der am Dienstag in einem Parkhaus am Berliner Platz abgestellt war. Zwischen 12.10h und 13.00h wurde der Seat Mii im Bereich des vorderen rechten Kotflügels beschädigt. Der Verursacher hat bisher in keiner Weise auf sich aufmerksam gemacht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

