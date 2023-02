POL-E: Essen: Drohung gegen Essener Gesamtschule

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am Mittwoch, 4. Januar, wurde einer 84-Jährigen in einem Supermarkt an der Katzenbruchstraße die Geldbörse gestohlen. Zwischen 13:10 Uhr und 13:20 Uhr ließ die Seniorin ihre Geldbörse für einen Moment unbeobachtet in einem Rucksack an ihrem Einkaufswagen hängen. Diese Situation nutze eine unbekannte Frau, um die Geldbörse aus ...

mehr