Polizei Dortmund

POL-DO: Vorläufige Festnahme nach Graffiti im U-Bahntunnel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1423

Auf frischer Tat ertappt wurde am Donnerstag (29.12.) gegen 23:23 Uhr ein Graffiti-Sprayer im U-Bahnschacht an der Märkischen Straße in Dortmund. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein Mitarbeiter von DSW21 bemerkte auf einer Videoaufzeichnung eine Person an der Abstellanlage der Stadtbahn, nachdem die Lichtschranke ausgelöst hatte. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei Dortmund konnten einen 33-Jährigen aus Osnabrück nach einer kurzen Flucht im U-Bahn-Tunnel stellen. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte unerkannt flüchten.

Auf einer abgestellten Stadtbahn war ein frisches Graffiti aufgesprüht. Zudem fanden die Polizisten einen Rucksack mit einer Kamera und Farbdosen. Der Osnabrücker wurde zur Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der U-Bahnverkehr war während des Einsatzes für 25 Minuten eingestellt. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell