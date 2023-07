POL-RE: Herten: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Haltern am See Am Dienstag hinterließ ein unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an einem geparkten Pkw, bevor er sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, von dort entfernte. Der geparkte Wagen stand zwischen 9 Uhr und 9.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Krumme Meer. Fremdlack konnte an dem ...

mehr