POL-SBR-BURB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Völklingen (ots)

In der Nacht des 01.04. auf den 02.04.2023 hob ein bislang unbekannter Täter in der Rathausstraße, auf der Wehrdener Brücke, in der Schaffhauser Straße, in der Straße Zur Turnhalle und in der Hostenbacher Straße in Völklingen nahezu alle Gullydeckel aus ihrer Halterung. Zwei der Gullydeckel legte er in der Rathausstraße in Höhe des Weltkulturerbes Völklinger Hütte jeweils mittig auf beide Fahrspuren. Zwei Verkehrsteilnehmer, die die Rathausstraße mit ihrem Pkw befuhren, erkannten die auf der Fahrbahn liegenden Gullydeckel zu spät und überfuhren diese. Beide Pkw wurden hierdurch beschädigt. Der Schaden wird dabei bislang auf 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei Völklingen bittet Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls geschädigt wurden und Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich mit der PI Völklingen unter der 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

