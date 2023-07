POL-RE: Recklinghausen: Frau auf Parkplatz angefahren

Recklinghausen (ots) - Dorsten In einer Kleingartenanlage an der Buchenhöfe brachen unbekannte Täter eine Gartenlaube auf und entwendeten einige Gegenstände. Im Weiteren öffneten sie einen freistehenden Metallschrank gewaltsam, entwendete nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Oer-Erkenschwick Am ...

