Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB27 mit 8 Verletzten

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 20:30 Uhr ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt 8 Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein PKW mit einem auf dem Pannenstreifen abgestellten Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Eine schwerer verletzte Person musste durch die Berufsfeuerwehr Bremerhaven aus einem Fahrzeug befreit werden. Sieben weitere Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Da bei den in der IRLS Unterweser/Elbe eingehenden Notrufen eine eingeklemmte Person und mindestens 8 Verletzte gemeldet wurden, löste die Leitstelle eine Alarmierung für einen Massenanfall von Verletzten aus. An dem Einsatz waren dadurch die Berufsfeuerwehr Bremerhaven, haupt- und ehrenamtliche Kräfte des Rettungsdienstes und Hilfsorganisationen aus Bremerhaven, des Landkreises Cuxhaven und des Landkreises Osterholz beteiligt. Ebenfalls im Einsatz war die örtliche Einsatzleitung des Rettungsdienstes des Landkreises Cuxhaven. Alle Verletzten wurden vor Ort erst versorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Einsatz konnte gegen 22:00 Uhr beendet werden. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

