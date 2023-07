POL-RE: Waltrop: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine Bottroperin wäre am Donnerstagmittag beinahe auf einen Betrüger hereingefallen. Die Frau ließ den vermeintlichen Wasserwerker gegen 12.10 Uhr ins Haus an der Schulstraße, nachdem dieser angegeben hatte, er müsse den Wasserdruck überprüfen. Er beauftragte außerdem die Bottroperin, das Wasser in der Küche aufzudrehen. Dabei bemerkte ...

