POL-RE: Dorsten: 16-jähriger Fahrradfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 16-jähriger Dorstener mit seinem Fahrrad auf der Pliesterbecker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Er fuhr auf dem dafür vorgesehenen Fuß- und Radweg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfall ereignete sich um 12.30 Uhr.

