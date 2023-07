Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Klimakleber auf der Essener Straße

Recklinghausen (ots)

Am Freitag versuchten sich drei Klimakleber auf der Essener Straße, in Höhe Lehmkuhler Straße, auf der Fahrbahn festzukleben. Mehrere Leute informierten sofort die Polizei und versuchten gleichzeitig die Aktivisten von ihrer Aktion abzuhalten. Dabei war eine Protestlerin leicht verletzt worden. Die Beamten trafen innerhalb kürzester Zeit ein und konnten insgesamt vier Personen feststellen, von denen drei aktiv den Verkehr behindern wollten, während der Vierte die Aktion videografieren sollte. Bei den drei aktiven Klebern handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Bottrop, einen 24-jährigen Viersener und eine 18-Jährige aus Lippstadt. Die Drei wurden in Gewahrsam und mit zur Wache genommen. Mögliche strafrechtliche Konsequenzen werden derzeit in Absprache mit der Staatsanwaltschaft geprüft. Die Aktivisten sorgten zwar zunächst für eine erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung, die aber aufgrund des schnellen Einschreitens zeitnah behoben werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell