POL-PPWP: Taschendiebstähle

Einen unbeobachteten Moment haben Taschendiebe am Donnerstag in der Königstraße ausgenutzt und eine Seniorin bestohlen. Die 84-Jährige hielt sich gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt auf - ihre Tasche hatte sie am Körper getragen; darin befand sich auch ihr Geldbeutel. An der Kasse stellte sie dann den fehlenden Geldbeutel fest. Darin befanden sich Personalausweis, EC-Karte, Versichertenkarte sowie Bargeld. Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um zwei Frauen, die sich in dem Laden verdächtig verhielten. Die 84-Jährige beschrieb sie als 20 bis 25 Jahre alt. Eine hatte eine schwarze Daunenjacke an. Die andere trug eine helle, bunte Jacke. Beide Frauen waren circa 1 Meter 65 groß.

Um die gleichen Frauen könnte es sich bei einem zweiten Taschendiebstahl in der Kurt-Schumacher-Straße handeln. Hier wurde einer 68-jährigen Frau gegen 13 Uhr in einem Einkaufladen, die Handtasche, die in ihrem Einkaufswagen gelegen hat, geklaut. In der Handtasche befand sich Personalausweis, EC-Karte, Versichertenkarte sowie Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Beschreibung der mutmaßlichen Täterinnen, gleichen denen im vorhergegangenen Raub.

Einen weiteren Geldbörsendiebstahl meldete eine 28-jährige Frau aus einem Einkaufmarkt am Fackelrondell. Dort wurde ihr gegen 14:50 Uhr der Geldbeutel aus der verschlossenen Handtasche, die am Kinderwagen hing, geklaut. Darin befanden sich ihr Personalausweis, Bankkarten und Bargeld. Mögliche Täter sind der 28-Jährigen nicht aufgefallen. Ob ein Tatzusammenhang zu den anderen Diebstählen besteht, wird geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |elz

