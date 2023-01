Polizei Münster

POL-MS: Trio bricht in Tankstelle ein - Eingangstür mit Gullydeckel zerstört

Münster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (04.01., 03:46 Uhr) sind drei Unbekannte in eine Tankstelle an der Schneidemühler Straße eingebrochen.

Zwei der Männer zerstörten zunächst die Eingangstür mit einem Gullydeckel und stiegen anschließend in die Tankstelle ein. Der dritte Mann hielt auf dem Gelände Wache. Im Innenraum entwendeten die Einbrecher Zigaretten im Wert von circa 400 Euro. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung.

Einer der Männer trug einen olivfarbenen Kapuzenpullover mit einer roten Jacke. Außerdem war er mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Um seinen Kopf hatte er einen beigefarbenen Schal gewickelt.

Der andere Mann trug eine schwarz, weiß gemusterte Daunenjacke mit schwarzer Kapuze. Zudem war er mit einer olivfarbenen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Über seinen Kopf hatte er eine graue Kapuze gezogen.

Der dritte Mann war mit einem hellen Kapuzenpullover, einer gelben Winterjacke, einer dunklen Jeans und hellen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern haben, können sich unter folgender Rufnummer bei der Polizei Münster melden 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell