POL-MS: Mit 2 Promille im Auto unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen Münsteraner

Münster (ots) - In der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagvormittags (31.12., 11 Uhr - 01.01., 11 Uhr) sind Unbekannte in ein Reihenendhaus an der Straße Vorländerweg eingebrochen. Die Täter gelangten über einen Zaun in den Garten des Hauses. Hier schlugen sie mit einem Stein die Terrassentür ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Die Unbekannten durchwühlten die Schränke nach möglichem Diebesgut und ...

mehr