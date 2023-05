Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Steinheim an der Murr: Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person ist es am Montagmorgen (29.05.2023) gegen 03:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe des Autobahnparkplatzes Kälbling-Ost in Fahrtrichtung Heilbronn gekommen. Ein 39-jähriger Mercedes-Lenker kam aus bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet kurz nach der Parkplatzausfahrt in den Grünstreifen. Hierbei kam sein Fahrzeug ins Schleudern, touchierte drei Bäume und überschlug sich. Der 39-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Zeugen des Verkehrsunfalles schilderten, dass der Fahrer bereits zuvor schon in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim rückte mit vier Fahrzeugen und 28 Wehrkräften an die Unfallstelle aus und befreiten den 39-Jährigen aus seinem Mercedes. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 39 Jahre alte Fahrer unter Medikamentenbeeinflussung stand. Bei dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden. Währende der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste der Parkplatz Kalbling-Ost zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

