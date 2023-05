Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 3 Jugendliche auf Abwegen - Fahrer ohne Führschein, Fahrzeug nicht versichert und alle drei ohne Aufenthaltstitel

Aachen - Eschweiler (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagmorgen 3 Jugendliche im Alter von 14 - 15 Jahren mit ihrem Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen.

Der noch sehr jung aussehende Fahrer war den Beamten mit seinen beiden Mitfahrern beim Passieren der Belgisch-Deutschen Grenze bei Aachen-Lichtenbusch aufgefallen. In Aachen-Brand gelang es den Beamten, das Fahrzeug aus dem Verkehr zu ziehen und die 3 Jugendlichen aus Serbien zu kontrollieren. Nicht nur, dass alle drei keinen Aufenthaltstitel für Deutschland besaßen, auch der Fahrer hatte ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt. Nach Recherchen der Beamten war das Fahrzeug zur Zwangsentstempelung vom Straßenverkehrsamt in Meschede ausgeschrieben. Nach Feststellung der Ausschreibung wurden die amtlichen Siegel von den Kennzeichen entfernt und das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen eingeschleppt. Im Anschluss wurden die drei Jugendlichen zur Dienststelle nach Eschweiler verbracht. Hier wurden sie wegen der ausländerrechtlichen Verstöße und der Fahrer zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens ohne Pflichtversicherungsschutz zur Anzeige gebracht. Um die Rückführung am Dienstag nach Belgien zu sichern, wurden sie dem Jugendamt in Eschweiler übergeben.

