Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungshubschrauber nach Reitunfall im Einsatz

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochvormittag (26.04.2023) ereignete sich am Berger Weg in Obersprockhövel ein Reitunfall. Durch den bodengebundenen Rettungsdienst wurde für den Transport der verletzten Person ein Rettungshubschrauber (RTH) angefordert. Die Feuerwehr Sprockhövel wurde gegen 12 Uhr zur Sicherung eines Landesplatzes für den RTH "Christoph 8" alarmiert. Ein Landeplatz konnte auf einer Wiese direkt neben der Unfallstelle definiert werden und seitens der Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt. Des Weiteren leistete die Feuerwehr Tragehilfe zum Rettungshubschrauber. Die verletzte Person wurde anschließend in ein überregionales Traumazentrum nach Bochum geflogen.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nach rund 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell