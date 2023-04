POL-PPWP: Pflegedienstmitarbeiterin bestiehlt Patienten

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntag, 09.04.2023 gegen 00:34 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann auf einem E-Scooter fahrend in der Paffenbergstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Gegen 03:50 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann in der Maxstraße festgestellt, als er gerade in seinen PKW einsteigen wollte. Ein freiwilliger Alkotest ...

