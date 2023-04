Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, 09.04.2023 gegen 00:34 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann auf einem E-Scooter fahrend in der Paffenbergstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Gegen 03:50 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann in der Maxstraße festgestellt, als er gerade in seinen PKW einsteigen wollte. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die Fahrzeugschlüssel zu dem PKW des Mannes wurden bis zu dessen Nüchternheit sichergestellt und somit eine Teilnahme am Straßenverkehr verhindert.

Gegen 04:07 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Pariser Straße mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 1,65 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Gegen 04:15 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann in der Buchenlochstraße mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde letztlich eine Alkoholisierung von 0,64 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.|wey

