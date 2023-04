POL-PPWP: Weiterer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag, 08.04.2023 gegen 15:00 Uhr befand sich eine 79-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße. Bisher unbekannte Täter entwendete die Handtasche der Frau aus dem Einkaufswagen. In dieser befanden sich unter anderem eine Geldbörse, ein Handy und weitere diverse Gegenstände. Eventuell wurde die Frau kurzzeitig im Bereich der Gemüseabteilung abgelenkt und ihr dort die ...

