BPOL NRW: Jugendlicher will Streit schlichten und wird verletzt - Bundespolizisten nehmen 51-Jährige fest

Dortmund - Lünen (ots)

Gestern Nachmittag (8. Mai) soll eine Frau mehrere Passanten im Dortmunder Hauptbahnhof angepöbelt und beleidigt haben. Ein 14-Jähriger versuchte eine Auseinandersetzung zu beenden und soll daraufhin geschlagen worden sein.

Gegen 15:30 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine Streitigkeit am Vorplatz. Die Beamten trafen auf eine 51-Jährige und einen 14-Jährigen. Zuvor soll es zwischen der Deutschen und Passanten zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Frau habe sich aggressiv gegenüber Reisenden verhalten und diese beleidigt. Der Jugendliche aus Remscheid wollte bei diesem Streitgespräch schlichten. Daraufhin soll die Frau aus Lünen den Deutschen von sich gestoßen und in seine Richtung geschlagen haben. Dabei sei dieser am Hals verletzt worden. Er wies Rötungen und Kratzer in dem Bereich auf.

Die 51-Jährige verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften ebenfalls sehr aggressiv, spuckte mehrfach in dessen Richtung und beleidigte diese mehrfach. Da sich die Frau vor Ort nicht beruhigte, brachten die Beamten sie zur Bundespolizeiwache. Auch hier äußerte sie mehrmals beleidigende Worte gegenüber den Polizisten und versuchte diese zu treten. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde die Lünerin in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

