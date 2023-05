Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Sindelfingen: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen blauen Pkw Skoda Fabia mit Coburger (CO-) Kennzeichen, welcher auf der Bundesautobahn 8, Höhe der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald, in Fahrtrichtung Karlsruhe Schlangenlinien fährt. Hierbei sei der Anrufer gefährdet worden. Einen Verkehrsunfall konnte er nur durch eine Vollbremsung verhindern. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem Skoda konnte dieser schließlich durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg festgestellt und kontrolliert werden. Am Steuer saß eine 69-jährige Frau, bei der im Rahmen der Kontrolle der Verdacht einer Medikamentenbeeinflussung festgestellt werden konnte. Bei der Fahrzeuglenkerin wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Da noch weitere, bislang unbekannte, Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sind, werden diese und auch sonstige Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/68690 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

