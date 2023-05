Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Gerlingen: Motorradunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 16:40 Uhr kam es auf der Mahdentalstraße (L1187, Gemarkung Gerlingen) zwischen Leonberg und Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 45-jährige Renault-Lenkerin befuhr mit ihrem Pkw die Landesstraße in Fahrtrichtung Leonberg. Hinter ihr folgte eine 24-Jährige mit ihrem Motorrad der Marke Yamaha. Als sich beide Fahrzeuge auf Höhe des Restaurants "Kulinarium" befanden, wollte die Motorradfahrerin den Renault vor ihr in einem Kurvenbereich überholen. Als sie bereits zum Überholen ausgeschert hatte und neben dem Pkw fuhr, setzte dieser zum Linksabbiegen in die dortige Zufahrt an. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge und das Motorrad kam zu Fall. Die 24-Jährige erlitt mehrere Prellungen sowie Schürfwunden und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.500 Euro. Am Unfallort waren außer dem Rettungsdienst noch vier Fahrzeuge des Polizeipräsidiums Stuttgart sowie eine Streife des Polizeireviers Ditzingen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell