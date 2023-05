Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen zu Fahrzeugbrand auf P&R Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die freiwillige Feuer Asperg rückte am Montag (29.05.2023) gegen 13:55 Uhr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zu einem Brand in der Allenstraße in Asperg aus. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet auf einem Park & Ride Parkplatz ein geparkter Peugeot in Brand. Ebenso brannten ein Strauch und ein Baum neben dem Fahrzeug. Die Wehrkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Aufgrund der Hitzeentwicklung durch das Feuer wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Sowohl die Brandursache als auch die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell