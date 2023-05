Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheiben an drei PKW's eingeschlagen

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an drei PKW's, die in den Semmeläckern und in der Rhodter Straße in Edenkoben geparkt waren, die Seitenscheiben eingeschlagen. In einem Fall wurde auch tatsächlich ein Geldbeutel gefunden und entwendet, in den anderen Fällen blieb es bei dem verursachten Schaden. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

