Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Edenkoben (ots)

Am 12.05.2023 im Zeitraum von 12:00 bis 13:00 parkte ein weißer PKW auf dem großen Parkplatz/ Ludwigsplatz vor der Kirche. Als der Fahrer wieder zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass bei ihm ein Schaden auf der Beifahrerseite an der vorderen Stoßstangenecke verursacht worden war. Leider hat sich der Verursacher nicht gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

