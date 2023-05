Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin mit einem Pedelec, die am Freitag, 12.05.2023, gegen 15:30 Uhr die Staatsstraße in Edenkoben in Richtung Edesheim fuhr. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz der Einkaufsmärkte wollte ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer abbiegen. Dabei übersah er die Fahrradfahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin erlitt eine Schulterprellung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell