POL-PDLD: Schüsse im Wingert

Maikammer (ots)

Am Freitag, 12.05.2023 gegen 18:45 Uhr, meldete eine Spaziergängerin Schüsse im Wingert in Maikammer, An der Steinmühle. Die eingesetzte Streife konnte in dem Bereich zwei Personen antreffen. Einer der beiden, ein 18-Jähriger Heranwachsender, führte eine Schreckschusspistole mit einem Schalldämpfer, sowie Platzpatronen mit sich. Er hatte die Waffe am Tag zuvor legal gekauft und wollte sie ausprobieren, weswegen er im Wingert mehrmals in die Luft geschossen hatte. Die Waffe, sowie das Zubehör wurden ihm abgenommen, gegen ihn wird nun wegen mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

