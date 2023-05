Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kradlenker wird nach Verkehrsunfall überrollt und lebensgefährlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (29.05.2023) gegen 14:28 Uhr befuhr eine 37-jährige Kia-Lenkerin die Landesstraße 1107 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Löchgau. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der hinter ihr fahrende 57-jährige Lenker eines Motorrads der Marke Kawasaki die Situation zu spät und fuhr auf den Kia auf. Nach dem Aufprall flog er über den Pkw und kam auf der Gegenspur zum Liegen. Ein in Richtung Bietigheim fahrender 66-jähriger Fahrer eines BMW Motorrades konnte nicht mehr ausweichen und überrollte den 57-Jährigen. Der 66-jährige Kradfahrer stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu, während der 57-jährige Kawasaki-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Zur Erstversorgung des lebensgefährlich verletzten Kradlenkers wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Mit diesem wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Gutachtens zum Unfallhergang an. Des Weiteren wurden zwei der drei beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 17.50 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Zu nennenswerten Behinderungen kam es nicht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

