Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Großeinsatz auf dem Universitätsgelände

Rauchentwicklung im gentechnischen Labor

Dortmund (ots)

Am heutigen Mittag ist die Feuerwehr durch einen Brandmeldealarm gegen 11:45 Uhr zum biomedizinischen Zentrum der Universität Dortmund gerufen worden. Vor Ort stellten die ersteintreffenden Einsatzkräfte eine Verrauchung in einem Labor fest, in dem an gentechnischen Material geforscht wird. Aufgrund der vorgefundenen Lage sind weitere Einsatzkräfte nachalarmiert worden. Personen befanden sich nicht in dem verrauchten Labor, auch waren keine weiteren Personen davon betroffen. Das gesamte Gebäude ist evakuiert worden, alle Personen sind von der PNSV Einsatzkraft betreut worden. Die weitere Erkundung ergab dann, dass es an einem Autoklav einen technischen Defekt gegeben hat. Ein Autoklav ist ein technisches Gerät zur Reinigung von Laborinventar. Ein hinzugezogener Fachmann des wissenschaftlichen Labors bestätigte zudem, dass es zum Zeitpunkt des Einsatzes keine Forschungen an gefährlichen Stoffen gab. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz ein und entlüftete abschließend das Labor. Warum es überhaupt zu dem technischen Problem an dem Gerät kam, ist derzeit unklar. Die Feuerwehr war mit 76 Einsatzkräften vor Ort. FRü/DK Pressestelle Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell