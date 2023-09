Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Montag, den 11.09.2023 kam es im Zeitraum von 13:55 Uhr bis 16:18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters Am Leukbach in Saarburg. Die Spurenlage an dem beschädigten Pkw deutet darauf hin, dass das unfallverursachende Fahrzeug zum Zeitpunkt der Kollision mit einer weißen Lackierung versehen war. Dieses touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten am rechten Heckbereich. Insgesamt entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Der unfallverursachende Pkw verließ nach der Kollision unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

