POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall

Neustrelitz (ots) - In der Nacht vom 02.05.2023 bis zum 03.05.2023 ist es zu einem versuchten Diebstahl von einem Sportboot vom Bootsanleger "Am Tempel" in Neustrelitz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf den besagten Bootsanleger begeben und durch Manipulationen an der Steuerungseinrichtung und am Zündschloss versucht, ...

