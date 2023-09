Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwere räuberische Erpressung zum Nachteil einer 82-jährigen Frau

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 14.09.2023 gegen 12.15 Uhr wurde die 82-jährige Geschädigte in einem Waldgebiet in der Verlängerung der Straße "Rothenbach" in Richtung Steinkaulenberg oberhalb der Tiefensteiner Straße im Stadtteil Tiefenstein durch zwei bis jetzt noch unbekannte männliche Täter überfallen. Die Geschädigte befand sich auf einem Spaziergang auf diesem Waldweg. Die zwei unbekannten männlichen Täter, die aus Richtung Steinkaulenberg kamen, bedrohten die Geschädigte jeweils mit einem Messer und forderten sie zur Herausgabe von zwei Ringen, einer Armbanduhr und ihrem Geldbeutel auf. In dem Geldbeutel befand sich Bargeld und diverse Papier. Die Täter flüchteten unter Mitnahme der Beute wieder in Richtung Steinkaulenberg. Die Geschädigte wurde nicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

ca. 25-30 Jahre, ca. 180 cm, schlank, kein Bart, keine Brille, dunkle Haare, trug schwarzen Hoodie mit Kapuze über dem Kopf, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Täter 2:

ca. 25-30 Jahre, ca 170 cm, schlank, kein Bart, keine Brille, dunkle Haare, trug schwarzen Hoodie mit Kapuze über dem Kopf, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

Beide Messer hatten eine Klingenlänge von ca. 20 cm.

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Delikt kam es in den sozialen Netzwerken bereits sehr früh zu diversen Veröffentlichungen. In diesem Zusammenhang teilt die Kripo Idar-Oberstein mit, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung von anderen Personen oder Personengruppen im Stadtgebiet von Idar-Oberstein kam.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

