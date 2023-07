POL-HS: Stühle von Eiscafé gestohlen

Heinsberg (ots) - Zwischen 22.15 Uhr am Sonntag (16. Juli) und 12.45 Uhr am Montag (17. Juli) drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Pizzeria an der Sittarder Straße ein. Sie stahlen aus dem Gastraum ein IPhone, ein Tablet sowie Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

