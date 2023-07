POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots) - Auch am vergangenen Wochenende kam es kreisweit zu mehreren Betrugsdelikten. Eine Frau aus Geilenkirchen erhielt am Freitag, 14. Juli, einen sogenannten "Schockanruf" in dem ihr mitgeteilt wurde, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, in deren Folge eine Frau verstorben wäre. Die Mutter solle nun einen fünfstelligen Geldbetrag zahlen, um eine Haftstrafe für ihre Tochter abzuwenden. Die Seniorin suchte daraufhin das örtliche ...

