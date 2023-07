POL-HS: Mehrere Betrugsdelikte

Wegberg (ots) - Ein Baumarkt an der Straße Große Riet war am Sonntag (16. Juli), gegen 1.15 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Diese hebelten eine Tür des Baumarktes auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Tresor und flüchteten unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

