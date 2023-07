Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährliche Körperverletzung

Wassenberg-Birgelen (ots)

Ein 18-jähriger Wassenberger hielt sich am Samstag (15. Juli) gemeinsam mit seiner Schwester und sechs weiteren Personen am Marktplatz an der Lambertusstraße auf. Dabei konsumierte er eine kleine Flasche Jägermeister, die ihm einige Tage zuvor von einer ihm unbekannten männlichen Person geschenkt wurde. Nachdem der 18-Jährige einen Schluck aus der Flasche getrunken hatte, übergab er sich, sank zu Boden und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Durch die Polizei wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie die Flasche Jägermeister sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen und dauern weiter an.

