LPI-NDH: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Leinefelde (ots) - Die Polizei in Leinefelde sucht den Zeugen, der am Freitag, 31. März, gegen 11.30 Uhr, in der Tiefgarage des Kauflandes, Bahnhofstraße, einen Unfall beobachtete. Im Anschluss hinterließ der Zeuge am beschädigten VW Golf eine Nachricht, da sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Leinefelde oder Heilbad Heiligenstadt zu melden. ...

